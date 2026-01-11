Die letzte Chance: Wer wird Tirols „Hochzeitspaar des Jahres 2025“?

Ihr habt euch im Jahr 2025 das Jawort gegeben? Dann nehmt an unserer Aktion zum Tiroler „Hochzeitspaar des Jahres“ teil und gewinnt einen Reisegutschein.

Nur noch am heutigen Sonntag (11. Jänner 2026) könnt ihr euer bestes Hochzeitsfoto hochladen und an der TT-Aktion teilnehmen. Unter allen Einsendungen werden drei Reisegutscheine von iDEALTOURS im Wert von je 1000 Euro verlost. Mehr als 600 Paare haben schon teilgenommen.

Für alle, die noch mitmachen wollen: Alle Infos dazu (inklusive Teilnahmebedingungen) gibt es hier: „Hochzeitspaar des Jahres 2025“

📸 Die Bildergalerie zum Durchklicken

Das sind wieder einige Highlights aus dem Hochzeitsalbum 2025:

Unter der goldenen Haube: Marina und Tim Falkner. © Viktoria Toledo

Den „Sprung in die Ehe“ wagten Susanne und Stefan Hausberger – bei ihrer größten gemeinsamen Leidenschaft. © Shootandstyle

„Unser Sohn konnte es kaum erwarten und war überglücklich, als der große Tag endlich gekommen ist“, erzählen Stefanie und Stefan Kohler von ihrer Hochzeit. © Kelz Sabine

„Dieses Bild erzählt von einem Moment, der sich anfühlt wie der erste Schluck Champagner: aufregend, prickelnd und voller Glück“, schreiben Fabian und Laura Jordan-Birschner. © FORMA Photography Manuela & Martin

Einem glitzernden Bergsee können Mike und Marina Schmidt-Kröll kaum widerstehen – selbst beim Hochzeitsfotoshooting. „Seeehr kalt“ war er allerdings, der Obernberger See. © Marian Fuchs

„Die Wildspitze im Hintergrund, die selbst gebauten Skier in der Hand, der perfekte Tag für die standesamtliche Trauung“ war es für Stephi und Rudi Tangl am Pitztaler Gletscher. © Tina Röder - Glückskindfotografie

Nina und Max Schmid betreiben einen Landmaschinenhandel – darum wurde für die Hochzeit in Ehrwald ein besonderes Brautfahrzeug gebastelt. © Nicole Schneider

Martina und Lucas Köfler gaben sich in Völs das Jawort. Der kleine Hannes wollte nicht alles sehen. © lichterpuls.fotografie