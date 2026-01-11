Lawinenabgang in St. Anton: Suche nach möglichen Verschütteten
St. Anton am Arlberg – Im Bereich des Skigebiets St. Anton am Arlberg ist am späten Sonntagvormittag eine Lawine abgegangen. Die Schneemassen sollen im Bereich Gampen außerhalb der Skipiste in Bewegung geraten sein, hieß es von der Leitstelle Tirol. Zeugen berichteten von vier bis fünf Personen, die sich in dem Bereich aufgehalten hatten. Ob es Verschüttete gibt, war noch unklar – eine Suchaktion war im Gange. Die Bergrettung sowie ein Hubschrauber sind vor Ort.
Kurz nach 12 Uhr gab es einen weiteren Lawinenabgang in St. Anton. Eine Wintersportlerin wurde am Galzig offenbar von Schneemassen mitgerissen und verletzt. Das Opfer wurde rasch ärztlich versorgt. Weitere Beteiligte dürfte es in diesem Fall nicht geben.
Große Lawinengefahr in Tirol
Am Sonntag wurde vom Lawinenwarndienst für Teile Tirols und Vorarlbergs – darunter auch die Arlbergregion – die zweithöchste Lawinenwarnstufe ausgegeben. Es herrschte Warnstufe vier auf der fünfteiligen Skala, also „große Gefahr“. Wintersportlerinnen und -sportler wurden im freien Gelände zu äußerster Zurückhaltung aufgerufen.
Appell zur Zurückhaltung