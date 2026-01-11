Lawinenabgang in St. Anton: Suche nach möglichen Verschütteten

St. Anton am Arlberg – Im Bereich des Skigebiets St. Anton am Arlberg ist am späten Sonntagvormittag eine Lawine abgegangen. Die Schneemassen sollen im Bereich Gampen außerhalb der Skipiste in Bewegung geraten sein, hieß es von der Leitstelle Tirol. Zeugen berichteten von vier bis fünf Personen, die sich in dem Bereich aufgehalten hatten. Ob es Verschüttete gibt, war noch unklar – eine Suchaktion war im Gange. Die Bergrettung sowie ein Hubschrauber sind vor Ort.