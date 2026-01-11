Große Lawinengefahr
Mehrere Lawinenabgänge in Tirol: Verschüttete Tourengeherin in Klinik verstorben
Zahlreiche Einsatzkräfte waren bei der Suche nach der verschütteten Frau unterhalb des Wetterkreuzes in Weerberg beteiligt.
© ZOOM.TIROL
Die Sportlerin wurde in kritischem Zustand aus einer Lawine in Weerberg geborgen und verstarb in der Klinik. In St. Anton ereigneten sich kurz hintereinander gleich zwei Abgänge mit Verletzten. Großes Glück hatte ein 17-Jähriger in Jochberg. Die Lawinengefahr bleibt auch in den kommenden Tagen groß.