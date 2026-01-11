Mehrere Lawinenabgänge in Tirol: Verschüttete Tourengeherin in Klinik verstorben

Die Sportlerin wurde in kritischem Zustand aus einer Lawine in Weerberg geborgen und verstarb in der Klinik. In St. Anton ereigneten sich kurz hintereinander gleich zwei Abgänge mit Verletzten. Großes Glück hatte ein 17-Jähriger in Jochberg. Die Lawinengefahr bleibt auch in den kommenden Tagen groß.