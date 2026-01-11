Schul-Wahl als Herausforderung

Zwischen Wahlfreiheit und Notendruck: Ansturm auf Innsbrucker Gymnasien hält an

Der Andrang beim Tag der offenen Tür am BG/BRG Sillgasse spricht für sich: Viele wollen aufs Gymnasium, aber nicht für alle geht der Wunsch in Erfüllung.
© Rita Falk
Michael Domanig

Viele SchülerInnen und Eltern, besonders im Großraum Innsbruck, stehen aktuell wieder vor der Qual der (Schul-)Wahl. Der Run auf die Gymnasien ist ungebrochen, die Plätze aber begrenzt. Viele Eltern beklagen starken Notendruck bereits in der Volksschule, andere sehen das Thema gelassen. Ein Lokalaugenschein beim Tag der offenen Tür am BG/BRG Sillgasse.

