„In tiefer Trauer“: Tanzlegende Ferry Polai im Alter von 81 Jahren verstorben

Tanzlegende Ferry Polai ist am Sonntag im Alter von 81 Jahren verstorben. „In tiefer Trauer“ gab die Innsbrucker Tanzschule Polai auf Facebook den Tod des Seniorchefs bekannt. „Er war nicht nur ein prägender Teil unserer Tanzschule, sondern auch ein Mensch, der weit darüber hinaus mit großem Engagement gewirkt hat“, heißt es. Noch am Abend zuvor hatte die Tanzschule ihren jährlichen Debütantenball gefeiert.