1944–2026
„In tiefer Trauer“: Tanzlegende Ferry Polai im Alter von 81 Jahren verstorben
2024 feierte Polai seinen 80. Gebrurtstag – natürlich in der Tanzschule.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Tanzlegende Ferry Polai ist am Sonntag im Alter von 81 Jahren verstorben. „In tiefer Trauer“ gab die Innsbrucker Tanzschule Polai auf Facebook den Tod des Seniorchefs bekannt. „Er war nicht nur ein prägender Teil unserer Tanzschule, sondern auch ein Mensch, der weit darüber hinaus mit großem Engagement gewirkt hat“, heißt es. Noch am Abend zuvor hatte die Tanzschule ihren jährlichen Debütantenball gefeiert.
Gemeinsam mit seiner Frau Waltraud gründete Ferry Polai 1978 die Tanzschule und unterrichtete bis über seinen 80. Geburtstag hinaus. Inzwischen leitet Tochter Julia die Tanzschule. (TT.com)
Polai mit seiner Frau Waltraud und Tochter Julia.
