Superman bricht Rekord: Erstausgabe für 15 Millionen Dollar verkauft

Ein seltenes Comic-Heft von 1938, das ursprünglich nur 10 Cent kostete, hat einen neuen Rekordpreis erzielt. Unter den Vorbesitzern des teuren Sammlerstücks findet sich auch ein bekannter Hollywood-Schauspieler.

Ein Superman-Comic-Heft aus dem Jahr 1938 hat einen beeindruckenden Millionen-Rekord aufgestellt. Wie das New Yorker Unternehmen Metropolis Collectibles/ComicConnect mitteilte, wurde das Heft für 15 Millionen Dollar (12,77 Mio. Euro) von einem Sammler erworben, der anonym bleiben möchte. Damit wurde der vorherige Rekordpreis für ein Comic-Heft, der im November des Vorjahres bei 9,1 Millionen Dollar lag, weit übertroffen.

Bei dem nun verkauften Stück handelt es sich um ein besonders seltenes Exemplar in außergewöhnlich gutem Zustand, erklärte Vincent Zurzolo, der Präsident von Metropolis Collectibles/ComicConnect. Das Cover zeigt den ikonischen Helden Superman, der in seinem bekannten Anzug mit rotem Cape ein grünes Auto in die Luft stemmt.

Schauspieler und Superman-Fan Nicolas Cage verkaufte das Heft 2002 für 2,2 Millionen Dollar. © IMAGO/Marechal Aurore/ABACA

Prominenter Vorbesitzer

Interessanterweise gehörte das Heft einst dem Hollywood-Schauspieler Nicolas Cage. Der Oscar-Preisträger hatte das Comic 1996 für 150.000 Dollar erworben. Im Jahr 2000 wurde es aus seinem Haus gestohlen und tauchte erst elf Jahre später in einem Lagerhaus in Kalifornien wieder auf. Cage verkaufte das Heft daraufhin wenige Monate später für 2,2 Millionen Dollar.

Superman erschien erstmals 1938 in der Anthologie-Reihe „Action Comics“. Der Held vom Planeten Krypton gewann so schnell an Popularität, dass er bereits 1939 seine eigene Comic-Serie erhielt. (APA, TT)