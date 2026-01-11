Tirolerin und Partner starben am Gardasee an Kohlenmonoxid-Vergiftung

Eine mobile Gasheizung dürfte das Kohlenmonoxid freigesetzt haben. Die Leichen dürften rund eine Woche im Badezimmer der Ferienwohnung gelegen haben.

Lonato – Eine 62-jährige Tirolerin und ihr deutscher Partner (61) sind in ihrer Ferienwohnung in Lonato am Gardasee an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Das Paar soll bereits seit mehreren Tagen tot sein, berichteten italienische Medien am Sonntag. Ermittlungen sollen Aufschluss über die Todesursache geben.

Laut Ermittlungen der Carabinieri aus Desenzano und der Feuerwehr ereignete sich der Vorfall in der Neujahrsnacht. Das Ehepaar befand sich in einem kleinen Badezimmer, als eine mobile Gasheizung aufgrund einer unzureichenden Verbrennung Kohlenmonoxid freisetzte. Die hohe Konzentration des Gases führte zum sofortigen Tod der beiden, ohne dass sie in der Lage waren, sich zu wehren oder Hilfe zu rufen.

In Innsbruck lebender Sohn der Frau alarmierte die Behörden

Alarm wurde Donnerstagfrüh ausgelöst, als der Sohn der Frau, der in Innsbruck lebt und seine Mutter seit mehreren Tagen nicht erreichen konnte, die österreichischen Behörden verständigte. Über den Kontakt zu den Carabinieri von Lonato kam es zu einem gemeinsamen Einsatz von Polizei und Feuerwehr, die sich Zutritt zur Wohnung verschafften. Die beiden Eheleute lagen leblos im Badezimmer.

Die beiden Partner hatten sich in dem Gebäude persönlich um die Renovierungsarbeiten gekümmert. Das Haus, das noch nicht an das kommunale Gasnetz angeschlossen war, wurde mit einem mobilen Flüssiggasofen beheizt. Weitere technische Untersuchungen an der Heizung sind noch im Gange. Ob der Unfall auf eine Fehlfunktion der Heizungsanlage oder auf ein Problem mit der Belüftung zurückzuführen ist, war zunächst unklar.

Haus vor vier Jahren gekauft

Die beiden Partner lebten in Bayern und hatten vor vier Jahren ein Haus in Lonato gekauft. Sie hielten sich häufig am Gardasee auf. Seit einigen Monaten wurde die Wohnung renoviert. Der Ehemann, ein Handwerker, hatte persönlich an den Installationen gearbeitet. Sein Ziel war es, nach dem baldigen Eintritt in den Ruhestand dauerhaft an den Gardasee zu ziehen.