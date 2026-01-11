Lamparter weiter nicht zu stoppen: Tiroler feierte in Otepää 21. Weltcupsieg

Johannes Lamparter baute seine Führung im Gesamtweltcup mit seinem Sieg am Sonntag weiter aus. Der Tiroler verwies die beiden Deutschen Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger auf die Plätze zwei und drei.

Johannes Lamparter hat am Sonntag in der nordischen Kombination seinen vierten Saisonsieg bzw. seinen 21. Erfolg im Weltcup gefeiert. Der 24-jährige Tiroler gewann zum Abschluss der Bewerbe in Otepää/Estland die Kompakt-Konkurrenz nach Rang zwei im Springen mit 20,5 Sekunden Vorsprung auf Johannes Rydzek bzw. 20,8 Sekunden vor dessen deutschen Landsmann Vinzenz Geiger.

Lamparter fehlen nun nur noch zwei Weltcup-Erfolge auf den österreichischen Rekordsieger Felix Gottwald. Stefan Rettenegger (+21,9) als Siebenter und Thomas Rettenegger als Neunter (+30,8) landeten noch in den Top Ten und dürften ihr Olympia-Ticket ziemlich sicher in der Tasche haben.