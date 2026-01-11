Mit Hubschrauber ins Spital

An Wurzel hängengeblieben: Tourengeher bei Abfahrt in Silz schwer verletzt

Silz – Ein Skitourengeher wurde am Sonntag in Silz schwer verletzt. Der 50-jährige Deutsche fuhr mittags nach einer Tour vom Faltegartenköpfl talwärts, als er im Bereich der Feldringer Böden mit einem Ski bei einer Wurzel hängenblieb.

Dabei zog er sich laut Polizei eine schwere Verletzung am Oberschenkel zu. Er konnte die Fahrt nicht mehr fortsetzen und alarmierte die Rettung. Der 50-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Bergrettung Ötz mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)

