Totalschaden am Pkw

Auto überschlug sich in Kirchbichl mehrmals: 23-Jährige verletzt

Kirchbichl – Eine 23-jährige Autofahrerin wurde am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Kirchbichl verletzt. Die Frau war gegen 10 Uhr auf der Tiroler Straße (B171) in Richtung Kufstein unterwegs. Als sie einen langsam fahrenden Pkw überholte, kam sie auf der Schneefahrbahn ins Schleudern. Die 23-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Auto, kam von der Straße ab und überschlug sich mehrmals, berichtet die Polizei. Schließlich kam das Fahrzeug in einem Gebüsch auf den Rädern zum Stillstand.

Mehrere Verkehrsteilnehmer blieben an der Unfallstelle stehen und leisteten Erste Hilfe. Die Frau, die unbestimmten Grades verletzt wurde, wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden. (TT.com)

