Orange gibt den Ton an: KTM startet 2026 mit der neuen DUKE-Offensive

Steigende Kosten, Lieferketten, die eher Achterbahn als Autobahn fahren, und ein Markt, der nicht auf Knopfdruck lacht: Das sind bekanntlich keine einfachen Voraussetzungen. Trotzdem antwortet KTM mit einer rundum erneuerten DUKE-Familie. Mehr Leistung, mehr Technik – und ganz viel Mut zur Farbe. Die Rechnung? „Fahrspaß“ steht dick unterstrichen darauf.