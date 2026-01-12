Öffi-Nahverkehr zwischen Tirol und Bayern soll verbessert werden

Die Steuerungsgruppe „Grenzüberschreitendes Mobilitätsmanagement“ traf sich kürzlich erstmals in Kufstein. Mit dem neuen Mobilitätskoordinator Oliver Kirchner soll der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) zwischen Bayern und Tirol besser koordiniert und verbessert werden. Ziel ist eine grenzenlose Mobilität für die Menschen in der Region.