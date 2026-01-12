Neuer Koordinator für Mobilität
Öffi-Nahverkehr zwischen Tirol und Bayern soll verbessert werden
Trafen sich im Innovationsraum in Kufstein: Jelle Mertens vom Land Tirol, Harry Seybert vom Freistaat Bayern und Manuel Tschenet von Kufstein mobil (vorne von links) sowie Christian Grasser vom VVT, Oliver Kirchner (Mobilitätskoordinator Bayern-Tirol), Markus Haller vom MVV und Esther Jennings von Euregio Inntal (hinten von links).
© Lisa Göstl
Die Steuerungsgruppe „Grenzüberschreitendes Mobilitätsmanagement“ traf sich kürzlich erstmals in Kufstein. Mit dem neuen Mobilitätskoordinator Oliver Kirchner soll der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) zwischen Bayern und Tirol besser koordiniert und verbessert werden. Ziel ist eine grenzenlose Mobilität für die Menschen in der Region.