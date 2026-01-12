Wasserrohrbruch in Innsbruck: Verkehr in Mariahilfstraße beeinträchtigt

Innsbruck – Aufgrund eines Wasserrohrbruchs war Montagfrüh die Mariahilferstraße in Innsbruck gesperrt. Die Sperre betrifft die Straße in Richtung Westen und dürfte ersten Informationen zufolge noch länger andauern. Im Bereich der dortigen Bushaltestelle wurde der Verkehr angehalten. Über die freie Spur wird nun der Verkehr wechselseitig geregelt.

Die Straße wurde im Bereich der Haltestelle Mariahilfpark gesperrt. © Pipal

Der Schaden wurde um 1.45 Uhr in der Nacht gemeldet, hieß es von den IKB. Betroffen sind demnach 80 Personen. Bei der Polizeistation Hötting, Mariahilfpark 1, werden bei Bedarf Wasserpakete verteilt.