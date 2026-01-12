- Überblick
Kommentar
Auch ohne Gottesstaat ist der Himmel noch fern
Kommentarvon Christian Jentsch
Im Iran entlädt sich in Massenprotesten die Wut auf das Regime. Das Fundament des Gottesstaates wackelt. Doch die Hoffnung auf Demokratie könnte bitter enttäuscht werden.
