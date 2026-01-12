Singles in Österreich diskriminiert
Wenn die Schwester einspringt: „Verbot der Leihmutterschaft überdenken“
In einem Container mit flüssigem Stickstoff werden Eizellen oder Embryonen für die spätere künstliche Befruchtung gelagert. In Österreich ist aber gesetzlich geregelt, dass die Embryonen nach zehn Jahren vernichtet werden müssen, obwohl eine längere Lagerung medizinisch möglich wäre.
Die Leihmutterschaft ist in Österreich verboten, eingefrorene Embryonen werden nach zehn Jahren vernichtet. Die Reproduktionsmediziner Barbara Toth und Josef Zech sprechen sich für mögliche Leihmutterschaften innerhalb der Familie aus. Zudem sollte die Lagerungsfrist von Embryonen flexibel werden.