Ex-Weltmeisterin beendet Ski-Karriere: „Geschichte endete nicht so, wie vorgestellt“

Ein Trainingssturz im Dezember 2024 war für Andrea Ellenbeger der Anfang vom Ende. Die Schweizerin brach sich dabei das rechte Bein. Während der Reha wurde im anderen Bein noch ein Kreuzbandriss (der vierte ihrer Karriere) und ein beschädigter Meniskus diagnostiziert.

Daher ist es kaum verwunderlich, dass die 32-Jährige jetzt die sportliche Reißleine zog. „Nachdem ich 20 Jahre lang mein Herz dem Skisport verschrieben habe, sage ich jetzt ‚Auf Wiedersehen‘. Verletzungen zwangen mich, aufzuhören, zu reflektieren und zu akzeptieren, dass nicht jedes Ziel, das ich mir einmal gesetzt habe, erreicht werden konnte“, fand die Riesentorlauf-Spezialistin auf Instagram emotionale Worte.