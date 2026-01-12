ÖSV-Speed-Ass nur ein Monat nach schwerer Verletzung in Wengen am Start

Kreuzbandriss in Kitzbühel 2025, Meniskusriss beim Comeback-Versuch in Gröden Mitte Dezember – und nun schon wieder zurück auf der Weltcuppiste. Die Rückkehr von Felix Hacker bei den anstehenden Lauberhornrennen in Wengen kommt durchaus überraschend.

Die schwere Knieverletzung beim 26-jährigen Kärntner wurde konservativ behandelt, auf eine Operation wurde verzichtet. Deshalb soll ein Start beim Speed-Klassiker in der Schweiz schon wieder möglich sein. Hacker will in Hinblick auf die Winterspiele wohl nichts unversucht lassen, um auf den Olympiazug Richtung Mailand/Cortina aufzuspringen.

Max Franz fällt aus

Ein anderer ÖSV-Läufer muss hingegen kürzertreten. Max Franz erlitt im Training im Knöchelbereich einen Schlag und klagt über Schmerzen. Der Routinier fällt deshalb für Wengen aus. (TT.com)