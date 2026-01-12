Dänischer Urlauber (55) oberhalb des Wasserfalls in Bad Gastein erfroren

Bergretter fanden die Leiche des 55-Jährigen am Rande des Bachbetts der Gasteiner Ache. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Bad Gastein – In Bad Gastein (Pongau) haben Bergretter am Sonntag in der Nähe des Wasserfalls einen dänischen Urlauber tot aufgefunden. Der 55-Jährige dürfte erfroren sein, informierte die Bergrettung in einer Aussendung. Der Mann wurde am Samstag gegen 22.00 Uhr zuletzt gesehen. Weil er nicht in seinem Urlaubsquartier auftauchte, wurde Sonntagvormittag die Abgängigkeit bei der Polizei angezeigt, sagte eine Polizeisprecherin zur APA.

Der 55-Jährige war am Abend noch mit Freunden im Ort unterwegs und wurde gegen 22.00 Uhr zum letzten Mal gesehen. Weshalb er dann zur Gasteiner Ache ging, ist nicht klar, denn der direkte Heimweg sei das nicht, so die Polizei. Weil er am Sonntag nicht in der Unterkunft der dänischen Gruppe war, erstatteten die Freunde Anzeige. Gemeinsam mit der Polizei starteten sie eine Suche, dabei kam auch ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz. Nachdem diese erfolglos blieb, wurde mittags auch die Bergrettung angefordert.