Golden Globes 2026: Das sind die schönsten Looks vom roten Teppich

Bei der 83. Golden Globes Gala in Los Angeles wurde Glamour versprüht. Viele Stars erschienen in schwarzen, aber trotzdem spannenden Looks.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Los Angeles zum 83. Mal die Golden Globes, begehrte Film- und Serienpreise, verliehen. Die Blicke wurden allerdings nicht nur auf die SiegerInnen gerichtet. Auf dem roten Teppich wurden vor der Verleihung die glamourösen Roben des Abends gezeigt. Viele Stars erschienen in Schwarz, auch ein paar extravagante Looks wurden zur Schau gestellt.

Jennifer Lawrence ging für ihre Rolle in „Die My Love“ leer aus, ihr florales „Naked Dress“ von Givenchy galt aber als Highlight des roten Teppichs.

Schauspielerin Emma Stone zeigte sich deutlich schlichter, dafür aber in der Trendfarbe des letzten Jahres – in buttergelben Ensemble von Louis Vuitton.

Timothée Chalamet galt als Favorit des Abends und gewann tatsächlich seinen ersten Golden Globe als „Bester Schauspieler Komödie/Musical“ für seine Rolle in „Marty Supreme“. In seiner Rede bedankte er sich bei seiner Partnerin Kylie Jenner, am roten Teppich erschien der 30-Jährige allerdings solo in einem simplen Anzug von Chrome Hearts.

Die Irin Jessie Buckley erhielt den Preis als Beste Schauspielerin für ihre Rolle im Filmdrama „Hamnet“. Sie trug eine babyblaue florale Robe von Dior.

Sängerin Miley Cyrus war für ihren Song „Dream as One“ aus „Avatar: Fire and Ash“ für einen Golden Globe nominiert. In ihrem maßgeschneiderten Saint-Laurent-Kleid und XXL-Sonnenbrille setzte sie ein cooles Statement.

Die Australierin Rose Byrne stach mit ihrer grünen Robe unter den ansonsten oft schwarz gekleideten Promis hervor. Sie gewann einen Golden Globe als Beste Hauptdarstellerin in der Komödie „If I Had Legs I‘d Kick You“.

Schauspielerin Jenna Ortega machte ihrem Ruf als „Queen of Dark Glamour“ alle Ehre und erschien in einem Cut-Out-Dress von Lanvin.

Für frischen Wind sorgte der Jung-Schauspieler Owen Cooper nicht nur schauspielerisch. Er erschien in grauem Look von Bottega Veneta. Für seine große Rolle in der Serie „Adolescence“ erhielt er den Golden Globe in der Kategorie „Bester Nebendarsteller Fernsehen“.

Bei seinem erfahreneren Schauspielkollegen Leonardo DiCaprio ging es hingegen äußerst klassisch zu. Er erschien in schlichtem, schwarzen Anzug. Bei der Preisverleihung ging er leer aus.

Elle Fanning schritt routiniert über den roten Teppich und trug dabei eine funkelnde Robe von Gucci. Sie war als Beste Nebendarstellerin im Film „Sentimental Value“ nominiert. Mit dabei war ihr Partner, der Unternehmer Gus Wenner.

Julia Roberts verzauberte auch nach all den Jahren auf dem Red Carpet mit ihrem strahlenden Lächeln. Was ihr Outfit angeht, hielt sich die Schauspielerin eher klassisch. Roberts durfte bei der Gala neben anderen Stars die Awards verteilen.

Jennifer Lopez erschien in durchsichtiger Robe von Jean-Louis Scherrer by Stephane Rolland.

Amal und George Clooney wussten, wie sie für einen großen Auftritt sorgen. Bei all dem schwarz war das rote Kleid ein Blickfang.

