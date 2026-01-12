Ein Leben fürs Schönschreiben: Meister der Kalligrafie zeigt Werke in Kitzbühel

Werner Mitterer präsentiert im Februar seine kalligrafischen Arbeiten in Kitzbühel. Der gelernte Typograf zeigt seine Werke in der Raiffeisen-Bankstelle Vorderstadt. Seit 40 Jahren schafft der Reither Urkunden, Ehrentafeln und Familienwappen.

Kitzbühel, Reith b. K. – Der in Reith bei Kitzbühel lebende und arbeitende gelernte Typograf hat schon früh seine Empathie für Schrift und deren Verwendung entdeckt. In einer Region, wo Dankeskultur großgeschrieben wird, ist es für Mitterer von besonderer Wertigkeit, händisch erzeugte Ehrentafeln zu fertigen. So kann er mittlerweile auf 40 erfüllende Jahre im Dienste der Kalligrafie schauen: Urkunden für Ehrenbürger, Ehrenring- und Ehrenzeichenträger, für besondere Leistungen in Schützenkompanien, Musikkapellen und Feuerwehren erzählen von seinem Wirken.

Arbeit für die Queen

Mitterers Kundenkreis erstreckt sich von den Bezirken Kitzbühel und Kufstein über das Unterinntal und Zillertal bis hin zum Pinzgau, Pongau und dem Salzkammergut. Eine Ehrentafel für Queen Mum zu ihrem 100. Geburtstag schaffte es in den 1990er Jahren sogar bis ins britische Königshaus. Alt-Landeshauptmann Platter erhielt kürzlich mit einer Mitterer-Urkunde die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Alpbach.

Ein schöner herausfordernder Tätigkeitsbereich ist für ihn auch die Fertigung von Unternehmens-Leitbild-Tafeln, die alles Wesentliche des Betriebes textlich widerspiegeln. Der Großteil dieser Arbeiten wird in hervorragender Weise von der Firma Schneider in Hopfgarten gerahmt. Ein weiterer Bereich seiner Tätigkeit ist zudem die Heraldik, die Reproduktion bestehender Familienwappen bzw. das Neugestalten dergleichen.

Ausstellung in Kitzbühel