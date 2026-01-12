Jänner wird wärmer
Ende der Kältewelle: Warmfront bringt milde Temperaturen, aber auch Glatteis
Sonne und Wolken wechseln sich die ganze Woche lang ab, wie TT-Leserin Anja Schäffer festgehalten hat. Am Montag kann es in Teilen Tirols noch schneien, vielleicht entsteht daraus der ein oder andere Schneemann, wie bei TT-Leserin Stefanie Kirchmair-Daum in Telfs.
© Leserfotos: Stefanie Kirchmair-Daum, Anja Schäffer
Das Frieren hat ein Ende: Die dritte Jännerwoche startet in Tirol mit einer Warmfront. Somit klettern die Temperaturen wieder in die Höhe. Trotzdem wirkt das kalte Wetter noch etwas nach, so sind diese Woche neben Sonnenschein auch Wolkenfelder und Glatteis mit von der Partie.