Geheimaktion zur GemNova abgeblasen: Rettungs-Millionen nicht unter Verschluss

Die 1,5 Millionen Euro Steuergeld für den Vergleich nach der 10-Millionen-Euro-Pleite der GemNova werden nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutiert. Nach der SPÖ spricht sich auch die ÖVP für eine öffentliche Landtagsdebatte über die Rettungsaktion für den Gemeindeverband aus.