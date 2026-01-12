Tirols Familienhotel-Meister: Hintertuxerhof räumt Award ab

Das Urlaubsportal kinderhotel.info hat Europas beste Familienhotels ausgezeichnet. Drei Betriebe aus dem Bezirk Schwaz schafften es dabei in die Top 50. Das Kinder- & Gletscherhotel Hintertuxerhof in Hintertux belegt den ersten Platz in Tirol und Platz drei im Österreich-Ranking des kinderhotel.info Award 2026.

Das Vier-Sterne-Haus, das seit 1958 besteht, liegt am Fuße des Hintertuxer Gletschers. Familie Kofler führt den Betrieb. Christian junior und seine Frau Katharina leiten ihn bereits in dritter Generation. Eine tägliche Kinder- und Babybetreuung ab fünf Monaten ist inklusive. Eine Besonderheit ist der 2.000 Quadratmeter große Ganzjahres-Spielplatz. Im Oktober 2025 kamen neue Attraktionen hinzu. Dazu zählen ein Abenteuerspielplatz mit Kletterparcours, eine größere Go-Kart-Strecke und eine Kleinkind-Anlage. Eine neue Hüpfburg erweitert ab Frühjahr 2026 das Outdoor-Angebot.

Österreichweit schaffte es der Hintertuxerhof auf Rang 3, in der Gesamtwertung liegt es auf Platz 4 und ist damit das einzige aus Tirol in den Top Ten. Auch zwei weitere Hotels aus dem Zillertal wurden ausgezeichnet. Das Mia Alpina Zillertal Family Retreat aus Fügen-Zillertal erreichte Platz 23. Der Kröller in Gerlos sicherte sich den 36. Rang.

Eine Besonderheit des Hintertuxerhofs ist der 2.000 Quadratmeter große Ganzjahres-Spielplatz © Thomas Eberharter

709 Familienhotels standen zur Auswahl

Das Portal kinderhotel.info vergab zum achten Mal den Award an 50 Hotels. Zur Auswahl standen 709 Familienhotels aus 14 europäischen Ländern. 31 der ausgezeichneten Hotels kommen aus Österreich, 13 aus Deutschland. Vier Hotels stammen aus Südtirol. Je ein Hotel kommt aus der Schweiz und Liechtenstein. Den Gesamtsieg holte das Tyrol family retreat in Naturns (Südtirol).

"Wie jedes Jahr haben wir für unseren Award die kinderfreundlichen Angebote der Familienhotels unter die Lupe genommen und auch die Gästezufriedenheit detailliert analysiert", erklärt Christoph Reichl. Er ist Redaktionsleiter von kinderhotel.info. "Damit können wir sicherstellen, dass die Top 50 des Awards als verlässliches Qualitätssiegel für Familien dienen." Das Portal verzeichnet jährlich 3,3 Millionen Seitenaufrufe. Es hilft Eltern bei der Suche nach passenden Familienunterkünften.

Wasser und Tiere sind wichtig

Die Preisträger wurden transparent bewertet. Grundlage waren Bewertungen auf kinderhotel.info, Google, TripAdvisor und HolidayCheck. Ein "No-Fake-Faktor" neutralisiert gekaufte Bewertungen. "Wir nehmen auch die negativen Bewertungen der letzten fünf Jahre unter die Lupe", erklärt Reichl. Dabei setze man die Anzahl der schlechten Bewertungen ins Verhältnis zur Zimmeranzahl. "So lässt sich nachvollziehen, welche Hotels ihre Gäste überzeugen können."

Klare Trends zeigen sich bei den Siegerhotels. "Wasser und Tiere sind wichtige Faktoren für einen guten Familienurlaub", betont Reichl. "Schwimmbäder, Badeteiche oder spannende Wasserrutschen sind ebenso beliebt wie der direkte Kontakt zu Tieren, sei es im Streichelzoo oder auf dem Bauernhof."