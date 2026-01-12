1,3 Millionen Fahrgäste
Vertrag verlängert: Seit 30 Jahren geht es für die Skifans gratis zur Streif
ÖBB Projektleiter Markus Moser, KSC-Generalsekretär Jan Überall, KSC-Präsident Michael Huber, ÖBB-PV-Regionalmanager Werner Dilitz (v.l.) freuen sich über die gute Zusammenarbeit in den 30 Jahren.
© ÖBB/Gasser-Maier
Alle Jahre wieder nutzen zehntausende Skifans den „Hahnenkammexpress“, um zu den Hahnenkammrennen zu kommen, vollkommen kostenlos. ÖBB und Kitzbüheler Ski Club haben zum Jubiläum die Zusammenarbeit nun verlängert.