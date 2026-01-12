1,3 Millionen Fahrgäste

Vertrag verlängert: Seit 30 Jahren geht es für die Skifans gratis zur Streif

ÖBB Projektleiter Markus Moser, KSC-Generalsekretär Jan Überall, KSC-Präsident Michael Huber, ÖBB-PV-Regionalmanager Werner Dilitz (v.l.) freuen sich über die gute Zusammenarbeit in den 30 Jahren.
© ÖBB/Gasser-Maier
Harald Angerer

Harald Angerer

Alle Jahre wieder nutzen zehntausende Skifans den „Hahnenkammexpress“, um zu den Hahnenkammrennen zu kommen, vollkommen kostenlos. ÖBB und Kitzbüheler Ski Club haben zum Jubiläum die Zusammenarbeit nun verlängert.

