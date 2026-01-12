Zwei Zillertaler unter Österreichs besten Campingplätzen

Das Campingportal camping.info hat die 110 bestbewerteten Campingplätze ausgezeichnet. An der Spitze steht ein österreichischer Campingplatz: Der Camping Sonnenland Lutzmannsburg gilt in 2026 als beliebtester Platz. Zehn Tiroler Anlagen sind ebenfalls unter den Top 110. Tirols Vertreter unter den Top 10 in Österreich kommen aus Fügen und Aschau im Zillertal.

Über 120.000 Bewertungen von 62.000 Campern entschieden: Europas bester Campingplatz befindet sich im Burgenland. Der Camping Sonnenland Lutzmannsburg setzte sich gegen rund 23.000 Anlagen in 44 Ländern durch. Über 5.000 positive Bewertungen führten zum Sieg. Camper schätzen die Hundefreundlichkeit und den Badesee. Auch die familiäre Atmosphäre und das kostenlose Kinderangebot überzeugen.

Der Aufstieg des Camping Sonnenland ist bemerkenswert. Drei Schwestern eröffneten den Platz erst 2021. Sie verwirklichten damit ihren Traum eines Campingplatzes mit Freizeitpark. Stetige Weiterentwicklung und Investitionen folgten. So schaffte der Neueinsteiger den Sprung unter die Top 3. Jetzt belegt er erstmals den ersten Rang.

Der zweitplatzierte Campingpark Kühlungsborn ist Vorjahressieger. Er liegt in Mecklenburg-Vorpommern direkt am Ostseestrand. Der 5-Sterne-Platz ist sehr beliebt. Rang drei belegt der Luxury Camping Schlosshof in Südtirol. Er lockt mit Infinity-Pool, guter Gastronomie und Wellness-Oase. Österreich erzielte insgesamt 24 Awards. Fünf Anlagen schafften es in die Top 10.

Tirols Top-Plätze in Europa

Auch Tirol zeigt sich stark im Ranking. Zehn Anlagen schafften den Sprung in die Top 110. "Natürlich HELL." in Fügen erreichte sogar Platz 7 in Europa. Weitere ausgezeichnete Plätze sind: Aufenfeld – Ferienresort Zillertal in Aschau (Nr. 28), Camping Ötztal Längenfeld (Nr. 43), Camping Schlossberg Itter (Nr. 64), Camping Seeblick Toni am Reintaler See (Nr. 70), Euro Camp Wilder Kaiser (Nr. 77), Alpen-Caravanpark Achensee (Nr. 78), Camping Sölden (Nr. 81), Ferienparadies Natterer See (Nr. 83) und Naturcamping Kuprian – Ötztal (Nr. 87).

Der camping.info Award ist eine renommierte Branchen-Auszeichnung. Er basiert rein auf dem Publikumsvotum. Es gibt keine Jury oder Klick-Auswertung. Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info, betont: "Mit der Verleihung des camping.info Award bieten wir Campern seit 15 Jahren eine authentische und repräsentative Inspiration sowie Unterstützung bei der Reiseplanung. Durch die bewährte Award-Formel, welche die allgemeine Gästezufriedenheit sowie die Anzahl und Aktualität der Bewertungen einbezieht, schaffen es nicht nur große, sondern auch kleinere Plätze ins Ranking."

23.000 Campingplätze gelistet

Campingurlaube bleiben beliebt. "Aufgrund der steigenden Beliebtheit empfehlen wir Urlaubern, ihren Wunsch-Campingplatz frühzeitig zu reservieren. In den Ferienzeiten sind beliebte Plätze schnell ausgebucht", rät Möhrle. Camper finden auf camping.info bereits freie Plätze für 2026. Eine Buchung ist per Web oder App möglich.

Das Portal camping.info listet über 23.000 Campingplätze in 44 Ländern. Es gilt als wichtige Informationsquelle für Camper.

Die Top 10 in Europa und in Österreich Die 10 besten Campingplätze Europas 2026 1. Camping Sonnenland Lutzmannsburg, Lutzmannsburg, Österreich 2. Campingpark Kühlungsborn, Kühlungsborn, Deutschland 3. Luxury Camping Schlosshof, Lana, Italien 4. Camp MondSeeLand, Mondsee/Tiefgraben, Österreich 5. Falkensteiner Camping Grubhof, St. Martin bei Lofer, Österreich 6. Rosenfelder Strand Ostsee Camping, Grube, Deutschland 7. natürlich Hell. Camping & Aparthotel, Fügen, Österreich 8. CampingPlatz Ecktannen, Heilbad Waren (Müritz), Deutschland 9. Camping Murinsel, Großlobming, Österreich 10. Ostseecamp Seeblick, Rerik-Meschendorf, Deutschland Die 10 besten Campingplätze in Österreich 2026 1. Camping Sonnenland Lutzmannsburg – Lutzmannsburg, Burgenland, Europa Nr. 1 2. Camp MondSeeLand – Mondsee/Tiefgraben, Oberösterreich, Europa Nr. 4 3. Falkensteiner Camping Grubhof – St. Martin bei Lofer, Salzburg, Europa Nr. 5 4. Natürlich HELL. Camping & Aparthotel – Fügen, Tirol, Europa Nr. 7 5. Camping Murinsel – Großlobming, Steiermark, Europa Nr. 9 6. Camping Brunner am See – Döbriach, Kärnten, Europa Nr. 12 7. Schwimmbad-Camping Mössler – Döbriach am Millstätter See, Kärnten, Europa Nr. 14 8. Sportcamp Woferlgut – Bruck/Großglockner, Salzburg, Europa Nr. 25 9. Aufenfeld – Ferienresort Zillertal – Aschau im Zillertal, Tirol, Europa Nr. 28 10. Seecamping Berghof – Villach/Landskron, Kärnten, Europa Nr. 33