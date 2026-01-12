40-Jähriger stirbt in Deutschland beim Eisbaden: Kamera läuft weiter

Ein Mann starb am Montag in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern beim Eisbaden. Wie im Nachhinein bekannt wurde, hat dieser sich bei der tödlichen Aktion allem Anschein nach selbst gefilmt. Laut Angaben der Stadt war eine dafür aufgebaute Kamera beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch eingeschaltet. „Die lief noch“, sagte ein städtischer Sprecher. Einsatzkräfte hätten auf dem Video sehen können, „wie einer da reinspringt und nicht wieder rauskommt“.