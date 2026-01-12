Jugendlicher in Kiefersfelden nach Stromschlag gestorben

Beim Versuch, eine Stromleitung von Schnee zu befreien, ist ein Jugendlicher in der bayerischen Gemeinde Kiefersfelden – direkt an der Grenze zu Tirol – gestorben.

Er habe die durchhängende Leitung am Freitag auf einem Hof bemerkt, teilte die Polizei mit. Beim Versuch, den Schnee mit einer Teleskop-Astschere aus Metall von der Leitung zu entfernen, habe er einen Stromschlag erlitten.

Der Jugendliche, der demnach in Begleitung zweier Freunde war, sei schwer verletzt per Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Dort starb er laut Polizei am Sonntag an seinen schweren Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten von einem tödlichen Unfall aus.

Warnung vor Stromschlägen