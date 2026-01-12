Steirerin seit drei Tagen vermisst: 30-jähriger Polizist festgenommen

Der Beamte steht im Verdacht, etwas mit dem Verschwinden der Frau zu tun zu haben. Er bestreitet die Vorwürfe.

Tillmitsch – Im Fall einer 34-jährigen Steirerin, die seit dem Wochenende verschwunden ist, wurde am Montag ein 30-jähriger Polizeibeamter festgenommen. Er steht im Verdacht, möglicherweise mit dem Verschwinden der Frau aus dem Bezirk Leibnitz zu tun zu haben, hieß es Montagabend. Der Mann bestreitet die Vorwürfe. Er gestand allerdings nach anfänglichem Leugnen, sich zuletzt am Freitag mit ihr getroffen zu haben. Seither ist die Frau verschwunden.

Am Samstag hatte die Mutter der Südsteirerin eine Vermisstenanzeige erstattet. Sie konnte die Tochter nicht erreichen und auch in der Wohnung, wo die Frau allein lebt, fehlte von ihr jede Spur, so die Polizei am Montag. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen aufgenommen und noch am Montag den Verdächtigen festgenommen. Der Beamte kommt aus dem Bezirk Südoststeiermark.

Über Dating-App kennengelernt

„Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, soll der Polizeibedienstete die 34-Jährige vor einigen Monaten über eine Dating-App kennengelernt haben. Laut dem Chatverlauf mit einer Freundin der Vermissten dürfte der 30-Jährige vergangenen Freitagabend zuletzt mit der 34-Jährigen in Kontakt gestanden sein“, so die Polizei in einer Aussendung.

Zuerst hatte der Mann bei seiner Befragung, zu der er zuerst als Zeuge geladen war, ein Treffen abgestritten. Erst als die Ermittler ihm die Nachrichten der Freundin vorlegten, gestand er, am Freitag bei der Steirerin in der Wohnung gewesen zu sein. Genau das hatte die 34-Jährige nämlich ihrer Freundin am Freitag noch geschrieben. Der Verdächtige soll übrigens in einer Beziehung mit einer anderen Frau sein.

Suche bei Laufstrecken der Frau

Direkte Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es laut Polizei nicht. In der Wohnung der 34-Jährigen gab es keine Anhaltspunkte dafür. Daher werde immer noch in alle Richtungen ermittelt – auch ein Unfall oder ein Suizid seien möglich. Die Ermittler haben die Suche nach der Vermissten verstärkt. Dutzende Beamte haben am Montag erneut an bekannten Aufenthaltsorten oder Laufstrecken nach der Abgängigen gesucht. Hinweise auf ihren Aufenthaltsort konnten bisher jedoch nicht erhoben werden. Schon am Wochenende hatte es auf mehreren Social-Media-Plattformen Beiträge gegeben, in denen die Frau als vermisst gemeldet wurde.

Erst Ende November 2025 ist eine 31-jährige Influencerin in Graz von ihrem Ex-Freund getötet und in einem Koffer in einem Wald in Slowenien verscharrt worden. Tagelang war nach der Frau gesucht worden. (APA)