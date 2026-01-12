Eröffnung 2028
Grundstein für die Forschung von morgen: Zeitkapsel am Haus der Physik in Innsbruck vergraben
Die Kapsel enthält unterschiedliche Zeitdokumente. Läuft alles nach Plan, erblickt sie erst bei der ersten Sanierung des Gebäudes, in rund 50 Jahren, wieder das Tageslicht.
© Patrick Steiner
Der neue Forschungsstandort für die renommierten Innsbrucker Physikinstitute geht 2028 in den Betrieb. Dabei schreitet der Bau des „Hauses der Physik“ stetig voran. Als Andenken für die Nachwelt wurde am Montag in dessen Fundament eine Zeitkapsel versenkt.