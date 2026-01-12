Eröffnung 2028

Grundstein für die Forschung von morgen: Zeitkapsel am Haus der Physik in Innsbruck vergraben

Die Kapsel enthält unterschiedliche Zeitdokumente. Läuft alles nach Plan, erblickt sie erst bei der ersten Sanierung des Gebäudes, in rund 50 Jahren, wieder das Tageslicht.
© Patrick Steiner
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Der neue Forschungsstandort für die renommierten Innsbrucker Physikinstitute geht 2028 in den Betrieb. Dabei schreitet der Bau des „Hauses der Physik“ stetig voran. Als Andenken für die Nachwelt wurde am Montag in dessen Fundament eine Zeitkapsel versenkt.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561