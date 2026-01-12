Auto rollte weg: 43-jähriger Arbeiter in Oetz verletzt

Oetz – Ein 43-jähriger Arbeiter wurde am Montag in Oetz verletzt, als ein stehendes Auto plötzlich wegrollte. Der Mann war kurz vor 12 Uhr auf einem Parkplatz mit der Reparatur des Pkw beschäftigt. Plötzlich setzte sich das Fahrzeug in Bewegung, berichtet die Polizei.