Ins Spital eingeliefert
Auto rollte weg: 43-jähriger Arbeiter in Oetz verletzt
Oetz – Ein 43-jähriger Arbeiter wurde am Montag in Oetz verletzt, als ein stehendes Auto plötzlich wegrollte. Der Mann war kurz vor 12 Uhr auf einem Parkplatz mit der Reparatur des Pkw beschäftigt. Plötzlich setzte sich das Fahrzeug in Bewegung, berichtet die Polizei.
Das Auto rollte über einen Hang auf einen weiteren Parkplatz und prallte dort gegen ein Fahrzeug. Bei dem Vorfall wurde der 43-Jährige unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)