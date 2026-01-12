„We did it": Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee haben Ja gesagt

Berlin – Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) haben geheiratet. Das bestätigte Schweighöfers Presseagent auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. In einem Instagram-Beitrag schrieben die beiden: „We did it“ („Wir haben es getan“). Dazu teilte das Schauspieler-Paar zwei Fotos: Auf einem Bild zeigen sich Schweighöfer und Fee ganz in Weiß gekleidet von hinten, wie sie sich gegenseitig an den Po fassen – beide mit Ehering.