Benny Barfuß: Akrobatik und Komödie im Kolpingsaal Lienz

Die Stadtkultur lädt am 27. Jänner zum Kindertheater in den Kolpingsaal. Stefan Grassl, bekannt als Benny Barfuß, zeigt dort seine akrobatischen und komödiantischen Fähigkeiten für Besucher ab drei Jahren.

Lienz – Benny Barfuß, verkörpert von Stefan Grassl, präsentiert eine bunte Show. Er nutzt schwarze und weiße Kübel. Diese baut er um, stapelt sie auf und findet darin Bälle. Die Bälle lässt er fliegen. Freiwillige Kinder und Erwachsene helfen ihm dabei. Gemeinsam errichten sie Türme, erklimmen Mauern und gestalten Figuren. Benny bringt zudem seinen Besen zum Tanzen und fordert die Kinder zum Balancieren auf.