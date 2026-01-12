Hoher Druck in Innsbruck
Kampf um Gymnasium-Plätze: NEOS fordern Pilotprojekt für Gemeinsame Schule
Plätze an Innsbrucks Gymnasien (hier der „Tag der offenen Tür“ am BG/BRG Sillgasse) sind heiß begehrt. Der teils massive Notendruck an Volksschulen sorgt nicht selten für Konflikte.
© Rita Falk
Angesichts des anhaltenden Ansturms auf die Innsbrucker Gymnasien samt Notendruck an den Volksschulen üben Eltern und Politvertreter Kritik. Die NEOS fordern einmal mehr ein Pilotprojekt für eine Gemeinsame Schule in Innsbruck – und sehen vor allem die Bildungslandesrätin in der Pflicht.