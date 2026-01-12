Kampf um Gymnasium-Plätze: NEOS fordern Pilotprojekt für Gemeinsame Schule

Angesichts des anhaltenden Ansturms auf die Innsbrucker Gymnasien samt Notendruck an den Volksschulen üben Eltern und Politvertreter Kritik. Die NEOS fordern einmal mehr ein Pilotprojekt für eine Gemeinsame Schule in Innsbruck – und sehen vor allem die Bildungslandesrätin in der Pflicht.