Frontalkollision auf Kasbachstraße: 44-jährige Autofahrerin verletzt

Eben am Achensee – Bei einer Kollision zweier Autos auf der Kasbachstraße in Maurach wurde am Montag eine Frau verletzt. Zu dem Unfall kam es kurz nach 16 Uhr, als ein 20-jähriger Autofahrer beim Abwärtsfahren aufgrund der winterlichen Verhältnisse auf die Gegenfahrbahn rutschte. Er prallte daraufhin frontal gegen den entgegenkommenden Pkw einer 44-Jährigen, berichtet die Polizei.