Straße zwei Stunden gesperrt
Frontalkollision auf Kasbachstraße: 44-jährige Autofahrerin verletzt
Eben am Achensee – Bei einer Kollision zweier Autos auf der Kasbachstraße in Maurach wurde am Montag eine Frau verletzt. Zu dem Unfall kam es kurz nach 16 Uhr, als ein 20-jähriger Autofahrer beim Abwärtsfahren aufgrund der winterlichen Verhältnisse auf die Gegenfahrbahn rutschte. Er prallte daraufhin frontal gegen den entgegenkommenden Pkw einer 44-Jährigen, berichtet die Polizei.
Die Frau wurde leicht verletzt mit der Rettung ins Schwazer Krankenhaus gebracht. Die Kasbachstraße (L7) musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden. An den beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)