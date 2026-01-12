US-Behörde ICE: Vier Personen heuer in Gewahrsam gestorben

In den ersten zehn Tagen des neuen Jahres sind bereits vier Migranten in Gewahrsam der US-Einwanderungsbehörden gestorben. Dabei handelte es sich um zwei Personen aus Honduras, einer aus Kuba und einer aus Kambodscha, wie die US-Einwanderungs- und -Zollbehörde mitteilte. Die Häufung von Todesfällen in Gewahrsam fällt zeitlich mit den tödlichen Schüssen eines ICE-Beamten auf eine Mutter in Minnesota zusammen. Der Vorfall löste Proteste in mehreren US-Städten aus.