US-Behörde ICE: Vier Personen heuer in Gewahrsam gestorben
In den ersten zehn Tagen des neuen Jahres sind bereits vier Migranten in Gewahrsam der US-Einwanderungsbehörden gestorben. Dabei handelte es sich um zwei Personen aus Honduras, einer aus Kuba und einer aus Kambodscha, wie die US-Einwanderungs- und -Zollbehörde mitteilte. Die Häufung von Todesfällen in Gewahrsam fällt zeitlich mit den tödlichen Schüssen eines ICE-Beamten auf eine Mutter in Minnesota zusammen. Der Vorfall löste Proteste in mehreren US-Städten aus.
Die US-Regierung unter Donald Trump strebt eine Ausweitung der Abschiebungen an. Laut ICE-Statistik vom 7. Jänner befanden sich 69.000 Menschen in Gewahrsam. 2025 starben mindestens 30 Menschen in ICE-Gewahrsam - laut Behörden ein Höchststand seit zwei Jahrzehnten.