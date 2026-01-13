Mehrere Verletzte bei Brand in Krems

Zahlreiche Mitglieder von Feuerwehr und Rettung sind in der Nacht auf Dienstag bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Krems im Einsatz gestanden. Eine Person erlitt schwere Blessuren, berichtete Andreas Lachner-Zenker vom Roten Kreuz Niederösterreich der APA. Zudem wurden nach Feuerwehrangaben acht weitere Verletzte ins Krankenhaus transportiert. Zahlreiche Bewohner, ein Hund und eine Katze wurden in Sicherheit gebracht, sagte Gernot Rohrhofer von der FF Krems.

Der Brand war in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Wilheringstraße ausgebrochen, die Einsatzkräfte wurden kurz nach 0.30 Uhr alarmiert. 111 Feuerwehrmitglieder mit 27 Fahrzeugen rückten aus, beim Eintreffen der Helfer "drang dichter Rauch aus dem Gebäude", berichtete Rohrhofer. Zum Teil wurden die Bewohner mit Fluchthauben in Sicherheit gebracht, auch eine Drehleiter, ein Hubrettungsfahrzeug und Leitern kamen zum Einsatz. Ein Schwerverletzter wurde aus der betroffenen Wohnung gerettet und ins Spital transportiert. Zudem wurden acht weitere Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren rund 40 Bewohner betroffen. Dutzende Personen wurden vom Roten Kreuz betreut, Notquartiere wurden organisiert.