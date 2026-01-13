Zehn Verletzte bei Brand in Kremser Wohnhaus

Ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Krems hat in der Nacht auf Dienstag zehn Verletzte gefordert. Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei standen im Großeinsatz, berichtete Philipp Gutlederer von Notruf NÖ in der Früh. Mehrere Personen mussten aus dem stark verrauchten Objekt gerettet werden, das als vorerst nicht bewohnbar gilt. Zeugen hatten neben dem Feuer auch einen lauten Knall gemeldet.

Laut Gutlederer hat der Brand auch eine schwer verletzte Person gefordert. Das Opfer hat dem Sprecher zufolge Verbrennungen und ein Inhalationstrauma erlitten. Alle Verletzten wurden in ein Landesklinikum transportiert. Die unversehrt Gebliebenen unter den mehr als 60 Bewohnerinnen und Bewohner wurden durch das Rote Kreuz betreut und vorübergehend in umliegenden Gebäuden untergebracht. Auch Feldbetten wurden aufgestellt. Der Magistrat Krems organisiere Ersatzwohnungen, so Notruf NÖ.

Anrufer hätten einen lauten Knall und einen Brand in dem fünfstöckigen Objekt in einer Wohnhausanlage gemeldet, teilte Gutlederer mit. Daraufhin sei gegen 0.30 Uhr umgehend zum Großeinsatz alarmiert worden. Das Feuer war in einer Wohnung in dem Mehrparteienhaus in der Wilheringstraße ausgebrochen. Löschtrupps rückten mit 111 Helfern und 27 Fahrzeugen aus, beim Eintreffen "drang dichter Rauch aus dem Gebäude", berichtete Gernot Rohrhofer von der FF Krems.

Bewohner wurden unter anderem mit Fluchthauben in Sicherheit gebracht. Eine Drehleiter, ein Hubrettungsfahrzeug sowie Leitern kamen ebenfalls zum Einsatz. Auch ein Hund und eine Katze wurden in Sicherheit gebracht, so Rohrhofer.