Kommentar

Regieren auf des Messers Schneide

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Wie im Bund kämpft die schwarz-rote Landesregierung mit massivem Gegenwind der FPÖ. Und die SPÖ muss sich wegen des schwarz-blauen Flirts emanzipieren, um Profil zu gewinnen.