Zwei-Zentimeter-Eisschicht: Glätte sorgte in Bayern für Unfälle und Sperre der A9

Bayreuth – Wegen Glatteis ist es auf der A9 bei Bayreuth in Bayern zu neun Unfällen gekommen. Die Autobahn wurde deshalb in beide Richtungen zwischenzeitlich komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund der Glätte hätten die Bergungsarbeiten eine besondere Herausforderung dargestellt. Ein Polizeisprecher schätzte die Dicke des Eises auf der Fahrbahn auf bis zu zwei Zentimeter.

An den Unfällen waren mindestens 29 Autos und neun Lkw beteiligt, wie ein Polizeisprecher sagte. Bisher habe es nur Leichtverletzte gegeben. Der größte Unfall war wohl ein Auffahrunfall mit mehreren Autos und Lastwagen an der Anschlussstelle Bayreuth Süd. Dabei wurden laut Feuerwehr sechs Personen leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. (APA/dpa)