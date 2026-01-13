Kufsteinerland setzt auf PR-Profi
Nachfolge in der Geschäftsführung geregelt: TVB Kufsteinerland mit neuem Führungsteam
Geschäftsführerin Sabine Mair, TVB-Obmann Georg Hörhager, der designierte Geschäftsführer Michael Weiß, die künftige Stellvertretende Geschäftsführerin Sabine Jahns und Finanzleiterin Martina Wurzrainer. (v.l.)
© TVB Kufsteinerland/Thorben Jureczko
Vom externen Berater zum neuen Geschäftsführer des Tourismusverbandes Kufsteinerland: Michael Weiß löst Sabine Mair ab. Marketingleiterin Sabine Jahns wird zur Stellvertreterin bestellt.