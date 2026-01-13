Parteimedien im Internet
„Austria First“: Wem die Internetmedien der Partei nutzen – und was sie gefährlich macht
„Österreichs erstes Patriotenradio“: FPÖ-Chef Herbert Kickl will beim Neujahrstreffen seiner Partei am Samstag den Startschuss für ein FPÖ-Webradio geben.
© HERBERT-PFARRHOFER
Die FPÖ kündigt für ihr Neujahrstreffen am Samstag den Start eines neuen Internetradios an. Für die Parteien macht diese Art der Kommunikation Sinn, meint Experte Thomas Hofer. Für die Demokratie sieht er die Entwicklung problematisch.