Grundbesitzer macht Ernst

Warten auf Umfahrung Fügen-Nord: Gesperrte Durchfahrt und die Suche nach Alternativen

Von der B169 aus kommend endet die Autofahrt Richtung Harter Landesstraße nun hier beim Hanser Hof.
© Angela Dähling
Weil der bäuerliche Grundbesitzer einen Teil des Fügener Kinowegs gesperrt hat, gelangen Autofahrer hier nicht mehr von der Harter Landesstraße auf die Zillertalstraße. Die Gemeinde bemüht sich um eine Ersatzlösung, bei der das Möbelhaus Wetscher eine maßgebliche Rolle spielt.

