Zwei Personen betroffen

Auto stürzte am Fernpass 20 Meter ab: Strecke nach Sperre wieder offen

Nach einem Unfall auf der Fernpassstraße kam es am Dienstag in der Früh zu erheblichen Verkehrsverzögerungen in beiden Richtungen.
© Land Tirol

