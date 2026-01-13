Flughafen Wien-Schwechat fährt Betrieb nach Glatteis-Sperre wieder hoch

Der Flugbetrieb am Flughafen Wien-Schwechat war Dienstagfrüh wegen Glatteis eingestellt worden. Zunächst würden abfliegende Maschinen abgefertigt. Ab Mittag soll es auch wieder Landungen geben.

Wien – Auf dem Flughafen Wien in Schwechat wird der Betrieb ab 11 Uhr wieder hochgefahren. Auch dann sei weiter mit Verzögerungen zu rechnen, teilte Sprecher Peter Kleemann am Dienstagvormittag mit. Zunächst würden abfliegende Maschinen abgefertigt. Ab Mittag soll es auch wieder Landungen geben. Der Flugbetrieb war Dienstagfrüh wegen Glatteis eingestellt worden.

„Wir gehen davon aus, dass die Situation jedenfalls noch bis etwa 11 Uhr so anhalten wird“, hatte Kleemann da auf APA-Anfrage mitgeteilt. Ankommende Flüge wurden zu anderen Airports – etwa München, Frankfurt, Köln, Venedig – umgeleitet. Abflüge waren verzögert.

Auf dem gesamten Vorfeld, den Rollwegen und den Pisten habe sich „eine dicke Eisschicht gebildet, die unmittelbar nach der Enteisung sofort neu gefriert“, erläuterte Kleemann. Der Winterdienst auf dem Airport sei „seit den Nachtstunden voll im Einsatz“. Es werde intensiv daran gearbeitet, den Flugbetrieb so rasch wie möglich wieder zu ermöglichen, sagte der Sprecher. An Reisende erging der Rat, sich bei ihren Airlines „über den Status gebuchter Flüge zu informieren. Sind Flüge abgesagt, ersuchen wir Passagiere, nicht zum Airport zu kommen“. Das galt auch nach der Wiederaufnahme des Flugbetriebs.

AUA-Flüge umgeleitet

Austrian Airlines informierten, dass der Flug OS08 von Bangkok nach Wien und der Flug OS38 Newark-Wien witterungsbedingt nach München ausweichen mussten und die betroffenen Fluggäste entsprechend umgebucht würden. Der Flug OS42 von Washington nach Wien musste nach Graz diverten. „Im Laufe des Tages wird es aus derzeitiger Sicht zu weiteren Umleitungen und Streichungen kommen“, so die AUA am frühen Vormittag.

Der gefrierende Regen sorgte im Osten für Glatteis und damit für Beeinträchtigungen im Verkehr. In Niederösterreich waren die Feuerwehren in allen Landesteilen stark gefordert. Seit Montag, 18 Uhr, wurden insgesamt rund 70 Fahrzeugbergungen gezählt, teilte Klaus Stebal vom Landeskommando auf Anfrage mit. Notruf Niederösterreich verzeichnete bis in die Vormittagsstunden mehr als 100 Rettungsdiensteinsätze. Das ist laut Philipp Gutlederer ein Drittel mehr als an einem durchschnittlichen Tag. Ausgerückt worden sei zu Verkehrsunfällen, zudem seien immer wieder auch Personen auf vereisten Gehwegen ausgerutscht oder gestürzt und dabei verletzt worden.

ÖBB-Reisewarnung

Bei den ÖBB gab es eine Reisewarnung. Nicht dringende Reisen sollen verschoben werden. Es kam zu zahlreichen Streckenunterbrechungen und Ausfällen aufgrund der massiven Eisbildung an Weichen, Fahrzeugen und Oberleitungen. Zwischen dem Wiener Hauptbahnhof und dem Flughafen sind bis voraussichtlich 13 keine Fahrten möglich. Nicht betroffen davon seien aber die S-Bahn und der City Airport Train (CAT). ÖBB-Fahrausweise werden von den Wiener Linien bis 13 Uhr anerkannt. Züge auf der Südstrecke zwischen Wien und Graz enden und starten nicht am Wiener Hauptbahnhof, sondern in Wien-Meidling.

Die Zugbindung bei allen nationalen Tickets mit Kaufdatum bis Montag wurde für den Zeitraum bis zum (heutigen) Dienstag aufgehoben. Diese Fahrscheine können auch erstattet werden. Für Tickets für Reisen in Nachtreisezügen innerhalb Österreichs ist neben der Erstattung auch eine Umbuchung für Fahrten bis 31. Jänner möglich, informierte die Bahn.

Salzstreuverbot aufgehoben

In Wien wurde aufgrund des Glatteises das grundsätzlich geltende Salzstreuverbot aufgehoben. Bis 12 Uhr darf Salz gestreut werden, teilte die Straßenreinigung (MA 48) mit. Alleine bis 8.30 Uhr musste die Berufsrettung Wien 30 Personen nach Stürzen am Glatteis versorgen, sagte Sprecher Andreas Huber. Bisher „kein erhöhtes Einsatzaufkommen" gab es unterdessen bei der Berufsfeuerwehr Wien. „Es hat sich offenbar jeder gut auf die Verhältnisse eingestellt“, sagte Sprecher Jürgen Figerl. Die Situation werde aber genau beobachtet, versicherte er. (APA)