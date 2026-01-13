Werden Finanzamt und ÖGK bei Pleiten bevorzugt? Tiroler Expertin kritisiert Gesetz

In Tirol legten die Firmenpleiten laut AKV um ein Fünftel zu. Dass die Zahlen heuer leichter sinken könnten, liege auch an einer Gesetzesnovelle, sagt Tirols AKV-Chefin. Sie ortet darin aber eine Benachteiligung von Gläubigern zugunsten von Finanzamt und ÖGK.