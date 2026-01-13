Mehr Insolvenzen
Werden Finanzamt und ÖGK bei Pleiten bevorzugt? Tiroler Expertin kritisiert Gesetz
Die AKV-Juristin befürchtet, dass es weniger Insolvenzanträge durch Finanzamt und ÖGK und dafür mehr Insolvenzverschleppungen mit hohen Ausfällen für die Gläubiger geben wird.
In Tirol legten die Firmenpleiten laut AKV um ein Fünftel zu. Dass die Zahlen heuer leichter sinken könnten, liege auch an einer Gesetzesnovelle, sagt Tirols AKV-Chefin. Sie ortet darin aber eine Benachteiligung von Gläubigern zugunsten von Finanzamt und ÖGK.