„Ball in Hall“

Ein festlicher Abend mit Mehrwert: Großes Benefiz für vierjährige Ronja Mira

Die kleine Ronja Mira, hier mit ihrem Papa Andreas (Mitte) sowie Kassier Markus Tollinger (l.) und Vereinspräsident Hannes Baur vom Club41 Innsbruck-Tirol, braucht im Alltag umfassende Unterstützung.
© Georg Berger
Von Michael Domanig

Am 17. Jänner steigt in Hall ein gesellschaftliches Ereignis mit sozialem Mehrwert: „Der Ball in Hall“ unterstützt diesmal ein vierjähriges Mädchen und dessen Familie, die dringend ein behindertengerecht umgebautes Fahrzeug benötigen.

