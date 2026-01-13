„Ball in Hall“
Ein festlicher Abend mit Mehrwert: Großes Benefiz für vierjährige Ronja Mira
Die kleine Ronja Mira, hier mit ihrem Papa Andreas (Mitte) sowie Kassier Markus Tollinger (l.) und Vereinspräsident Hannes Baur vom Club41 Innsbruck-Tirol, braucht im Alltag umfassende Unterstützung.
© Georg Berger
Am 17. Jänner steigt in Hall ein gesellschaftliches Ereignis mit sozialem Mehrwert: „Der Ball in Hall“ unterstützt diesmal ein vierjähriges Mädchen und dessen Familie, die dringend ein behindertengerecht umgebautes Fahrzeug benötigen.