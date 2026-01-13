Rekord-Preisgeld wartet
Wer holt sich in Flachau das Olympia-Ticket? Tirols Ski-Damen kämpfen um Cortina
Mit ihrem elften Rang in Kranjska Gora empfahl sich die 22-jährige Tirolerin Natalie Falch bereits für Olympia, nun muss sie in Flachau nachlegen.
© gepa/Grebien
Zwei Weltcup-Slaloms fahren die Damen vor Olympia noch, im Slalom von Flachau am Dienstag (17.45/20.45 Uhr, live tt.com-Ticker) dürften vorzeitig die Würfel fallen. Mittendrin im Kampf um die Olympia-Tickets stecken Tirols „Wundertüten“.