Erleichterte Suche: Neue Online-Plattform für Ferialjobs in der Region Hohe Salve

Standortmarketing Hohe Salve – Wildschönau bietet eine neue Plattform für Ferialjobs und Praktika in der Region an.
© Standortmarketing

Das Standortmarketing Hohe Salve - Wildschönau hat eine neue Online-Plattform gestartet. Sie bietet jungen Menschen Ferialjobs und Praktika in Hopfgarten, Itter und Wildschönau. Die Börse soll den Einstieg ins Berufsleben erleichtern und die regionale Wirtschaft stärken.

