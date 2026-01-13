Kostenloses Angebot
Erleichterte Suche: Neue Online-Plattform für Ferialjobs in der Region Hohe Salve
Standortmarketing Hohe Salve – Wildschönau bietet eine neue Plattform für Ferialjobs und Praktika in der Region an.
Das Standortmarketing Hohe Salve - Wildschönau hat eine neue Online-Plattform gestartet. Sie bietet jungen Menschen Ferialjobs und Praktika in Hopfgarten, Itter und Wildschönau. Die Börse soll den Einstieg ins Berufsleben erleichtern und die regionale Wirtschaft stärken.