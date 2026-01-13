16-Jähriger auf Schutzweg in Innsbruck von Auto erfasst und verletzt

Innsbruck – Ein Fußgänger ist am Montag in der Früh auf einem Schutzweg in Innsbruck von einem Auto erfasst und verletzt worden. Weil der genaue Hergang des Unfalls und die Identität der Beteiligten nicht vollständig geklärt sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Der 16-Jährige wollte gegen 7.10 Uhr die Burgenlandstraße im Stadtteil Pradl in Richtung Süden überqueren. Das Auto kam aus der Dr.-Glatz-Straße und bog nach rechts in die Burgenlandstraße ein, wo der Jugendliche gerade über den Schutzweg ging. „Der 16-jährige Österreicher wurde laut eigenen Angaben auf die Motorhaube geschleudert und stürzte schließlich zu Boden“, berichtet die Polizei. Eine unbekannte Autofahrerin hielt daraufhin an und half dem Teenager. Allerdings ist unklar, ob es sich um eine Zeugin oder eine Unfallbeteiligte handelt.

Der Jugendliche ging nach dem Unfall in die Arbeit. Dort wurde die Rettung verständigt, die den jungen Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus nach Hall brachte.

Beim Unfallfahrzeug soll es sich laut dem 16-Jährigen um einen weißen Pkw handeln, der nach dem Vorfall in Richtung Kreisverkehr Resselstraße weiterfuhr.

Zeugen gesucht