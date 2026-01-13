TT-Zustellung in Teilen Tirols durch Glatteis beeinträchtigt

Glatteis hat am Dienstagvormittag für teils erhebliche Beeinträchtigungen auf Tirols Straßen gesorgt. Auch die Zustellerinnen und Zusteller der Tiroler Tageszeitung blieben davon nicht verschont. Vor allem im Unterland bzw. östlich von Hall, aber auch in anderen Regionen des Landes kam und kommt es zu massiven Problemen wegen spiegelglatter Straßen.